O ex-juiz federal Sergio Moro confirmou, nesta terça-feira (14), que será candidato pelo União Brasil do Paraná, sem definir o cargo que pretende disputar nas eleições de outubro. O anúncio foi feito após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo indeferir a mudança de domicílio eleitoral de Moro para a capital paulista por ausência de comprovação de que o ex-ministro da Justiça residia na cidade por, ao menos, três meses.

Sérgio Moto indica que deve concorrer pelo Paraná. Foto: Reprodução.

Moro anunciou que o foco agora é percorrer o interior do Paraná e ouvir o povo paranaense. “Quero me reconectar com o povo paranaense e essa decisão [sobre o cargo a ser disputado] será tomada adiante, juntamente com o União Brasil nacional e do estado do Paraná. E acima de tudo quem vai decidir isso será a população paranaense”, afirmou.

O ex-juiz disse estar “radiante de voltar ao Paraná. Aqui foi onde nasci, cresci, constituí família. Foi também onde pude me tornar juiz federal e participar da criação de um capítulo importante da história do País, sendo juiz da operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil”, destacou.

