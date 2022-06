Logo que o registro de domicílio eleitoral do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) em São Paulo foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, entusiastas da candidatura do ex-juiz da Lava Jato divulgaram que Moro já estaria decidido a disputar o Senado pelo Paraná. A construção desta candidatura, no entanto, não será tão simples. Moro terá que superar alguns obstáculos para se viabilizar na disputa.

LEIA TAMBÉM – Lula eleito no 1º turno? E Bolsonaro? Pesquisa Quaest traz novos números da corrida eleitoral para presidente

O ex-juiz está filiado ao União Brasil, partido que, no Paraná, é liderado pela família Francischini. A legenda, hoje, é presidida pelo deputado federal Felipe Francischini, porque o pai dele, deputado estadual Fernando Francischini, está com os direitos políticos cassados pela Justiça Eleitoral.

Francischini, no entanto, está muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado foi o coordenador da campanha de Bolsonaro no Paraná em 2018 e, após um afastamento, ambos se reaproximaram com a cassação do deputado paranaense por divulgação de fakenews sobre fraude nas urnas durante aquela eleição. Bolsonaro “comprou a briga” de Francischini, criticou a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal e pretende carregar o paranaense em suas viagens pelo Brasil como exemplo de “perseguição pelos tribunais” e “defesa da liberdade de expressão”.

LEIA AINDA – Aeroporto Afonso Pena é eleito o 4º melhor do mundo em ranking internacional

Assim, seria difícil ao União Brasil do Paraná abrir espaço para a candidatura de Moro, rompido com Bolsonaro e que vem fazendo severas críticas ao governo federal. Além disso, o presidente já indicou seu pré-candidato ao Senado no estado, o deputado federal Paulo Martins (PL).

Os apoiadores de Moro afirmam que o impasse partidário seria resolvido “de cima para baixo”, com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, impondo a candidatura do ex-juiz ao diretório estadual do partido.

VIU ESSA? STF derruba decisão de Nunes Marques e Francischini perde (de novo) mandato

Para disputar o Senado pelo Paraná, Moro se indisporia, ainda, com o senador Alvaro Dias (Podemos). Pré-candidato à reeleição, Dias é um dos principais responsáveis pelo ingresso de Sergio Moro na política.

>>> Leia o que Moro diz sobre o caso, na matéria completa, na coluna do jornalista Roger Pereira.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Iolanda é roubada e acusa Joaquim Pantanal Guta insinua que José Lucas pode ser um vigarista Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix