O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro) informou neste sábado (18) que distribuidoras de combustíveis repassaram aos postos aumentos superiores aos anunciados pela Petrobras.

Segundo o Paranapetro, existem relatos de distribuidoras que elevaram os preços do diesel para os postos em R$ 0,77 – 14 centavos a mais do que o estipulado pela Petrobras, e aumentaram cerca de R$0,22 o valor da gasolina, oito centavos a mais do que o anunciado no país. Em nota, o sindicato informou que encaminhou a denúncia dos preços considerados “abusivos” ao Procon-PR.

O preço da gasolina foi reajustado pela Petrobras nesta sexta-feira (17), depois de mais de três meses congelado. O aumento foi de 5,2%. Já o Diesel, há um mês e meio sem aumento, teve alta de 14,2%. Em Curitiba, tanto a gasolina quanto o diesel tiveram as maiores altas do país nos últimos 12 meses: 40% e 64%, respectivamente.

