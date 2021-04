Por volta das 20 horas desta sexta-feira (16), diversos sites do Governo do Paraná foram retirados do ar, como medida de segurança devido à prática conhecida na língua inglesa como ‘defacement‘, que consiste na modificação de conteúdo e estética de uma página da web com motivação de cunho ativista ou político.

A Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, afirma que os dados estão preservados e a tentativa ocorreu nas camadas superficiais.

Para o presidente da Celepar, Leandro Moura, a atitude é muito irresponsável, principalmente neste momento. “Em plena pandemia, sites de hospitais tiveram que preventivamente sair do ar, o Portal do Coronavírus, que é o centro de informação da pandemia do Governo e também inúmeros outros sites de serviços ao cidadão ficaram indisponíveis, por conta da prática criminosa desses hackers em plena pandemia e estão pichando diversos portais governamentais em vários estados da Federação. A origem já foi identificada.”

Os sites já estão funcionando normalmente desde a madrugada de sábado (17).