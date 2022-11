Para minimizar este e outros altos índices de incidência de câncer e, lavando-se em consideração o alto custo de tratamento, tanto para pacientes quanto para o sistema de saúde público e privado, um grupo de médicos paranaenses criou a PreviNEO, plataforma que usa anamnese baseada em algoritmos para identificar riscos de cada paciente desenvolver câncer e outras patologias.

Basicamente, a startup cria questionário baseado em algoritmos de inteligência artificial para identificar riscos de cada paciente desenvolver a doença e então preveni-la. A empresa atua na prevenção ou detecção precoce dos cinco tipos de câncer mais comuns no Brasil: mama, próstata, pulmão, cólon e colo de útero.

+ Leia mais: Instituto GRPCOM anuncia vencedores da 2ª Edição do Prêmio Impulso

O médico e professor da UFPR, Helio Rubens de Oliveira Filho, co-fundador da PreviNEO, alerta que hoje 61% dos casos de câncer no Brasil são diagnosticados em estágio avançado, e custam 100 vezes mais que os outros para serem tratados e com prognóstico de cura baixo.

“Com esse cenário, pensamos numa ferramenta mais simples de chegar à população antes do desenvolvimento do câncer, pois 21% das mortes poderiam ter sido prevenidas com o diagnóstico precoce. Mais que isso, com tratamento preventivo, a queda pode ser ainda maior”, explica ele.

O que muita gente não sabe é que a maioria dos tipos de câncer de próstata, por exemplo, são tumores indolentes, explica Dr. Hélio, que em muitos casos os tumores são menos agressivos e existem alguns que podem ser apenas acompanhados ao longo do tempo (conduta expectante ou vigilância ativa), sem necessidade de tratamento.

“Por isso, a importância da prevenção. existem protocolos que indicam que é preciso apenas acompanhar o paciente, sem fazer nenhum tratamento invasivo. Não é preciso ter medo do que vai encontrar”, orienta o médico.

Empresa do Paraná

A PreviNEO já conta com a parceria da farmacêutica Roche para dar suporte, visibilidade e capilaridade à empresa, que busca conversar com as pessoas que estão tranquilas em casa, por exemplo, que não pensam em buscar médicos e podem responder ao questionário e identificar riscos ocultos.

A plataforma oferece como diferencial, não só a identificação dos riscos, mas um acompanhamento e monitoramento das ações, como agendamento de exames e consulta médica através de inteligência artificial.

Números

O Brasil registrou 44 mortes por câncer de próstata por dia em 2021, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O número, a princípio, pode assustar, mas está atrelado à falta de prevenção e aos impactos da COVID-19, já que houve uma queda nos exames de rotina e mais de 70 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC).