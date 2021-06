O Grupo Muffato estreou no início do mês um pioneiro sistema de pagamento via leitura facial. O Payface, que é uma iniciativa nova no varejo supermercadista do estado, permite a clientes de uma das unidades do Super Muffato de Londrina, a loja da Madre, pagar suas compras apenas mostrando seu rosto a um leitor – sem precisar carregar carteira, dinheiro e cartões.

LEIA TAMBÉM – Caixa vai lançar financiamento sem entrada e taxas a partir de 2,5% ao ano

Para usar o sistema, o cliente precisa, antes, baixar o aplicativo Payface, cadastrar as informações pessoais (e a imagem do rosto) e o cartão de crédito desejado. Depois disso, já na loja, basta fazer a leitura facial para ter o valor da compra debitado em seu cartão.

Com a novidade, o grupo paranaense, uma das maiores redes de supermercados do país, quer se destacar em inovação. O Muffato já oferece serviços como o autocaixa (em totens que leem os códigos de barras do produto, sem necessidade de passar pelo caixa tradicional) e o Shop & Go (uma modalidade em que o cliente paga pelo celular e evita as filas no supermercado).

VIU ESSA? Mercado erótico triplica na pandemia e investe para o Dia dos Namorados

“Somos uma rede pioneira no Brasil. Fomos os primeiros a ter autocaixas na América Latina. Fomos os primeiros a ter caixa dinâmico. Fomos os primeiros com o Shop & Go. A gente vem trazendo serviço, comodidade e principalmente experiência. Isso sempre esteve no DNA de inovação do grupo”, afirma José Eduardo Muffato, diretor do grupo.