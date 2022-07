Com investimento de R$ 7 milhões, a rede de supermercados Bahniuk, da cidade de Mallet, no interior do Paraná, vai inaugurar até o começo de agosto a própria usina remota de energia fotovoltaica. A estrutura terá capacidade de 150 mil quilowatts hora, o equivalente ao consumo de mil residências, e será a maior usina remota a atender supermercados no estado.

A energia solar será para abastecer integralmente nove das 11 lojas do grupo na Região Sul. Esse é o primeiro passo da rede de varejo que já planeja estender a operação, produzindo e vendendo energia limpa e renovável para outros consumidores.

Serão abastecidos pela usina solar os mercados nas cidades de Mallet, Antônio Olinto, Inácio Martins, Paula Freitas, Paulo Frontin, União da Vitória e a loja de Palmeira, a ser inaugurada nessa semana. Nas outras duas lojas, de maior porte, o investimento na usina é inviável pelo alto consumo de energia elétrica. Essas duas unidades vão comprar energia no mercado livre também como forma de reduzir custos.

Apesar de a energia ser consumida pelos mercados Bahniuk na Região Sul do estado, a energia será produzida a cerca de 500 km de distância, no município de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná.

“A escolha pelo local foi pelo fato de o Oeste ser um dos melhores pontos de irradiação solar no Paraná. Em Mallet a produção seria 15% menor do que será em Marechal Cândido Rondon”, explica Eduardo Hahn de Castro, presidente da Sion Energia, empresa de Curitiba responsável pelo projeto e concepção da estrutura para o Supermercado Bahniuk e que administra outras 17 usinas e desenvolve mais 16 projetos em seis estados brasileiros.

