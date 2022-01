Um carro produzido no Paraná bateu em dezembro seu recorde de vendas para um único mês desde que começou a ser fabricado. Montado pela Volkswagen na fábrica de São José dos Pinhais, o T-Cross teve 9 mil unidades vendidas no período, o melhor desempenho desde fevereiro de 2019, quando começou a ser feito no Brasil.

Os números consolidam o SUV compacto como um dos veículos de maior sucesso nos mercados brasileiro e argentino, mantendo a tradição da indústria automobilística do estado. O sucesso do modelo já havia levado a Volkswagen a, em outubro, anunciar o encerramento da produção do Fox para abrir mais espaço na linha de montagem para o T-Cross.

Em 2021, a Volkswagen diz ter vendido mais de 66 mil unidades do T-Cross em seus dois principais mercados. No Brasil, o carro montado na fábrica paranaense vendeu 62.311 unidades, enquanto na Argentina bateu a marca de 4.403 unidades comercializadas.