O Governo do Paraná e o Ministério da Infraestrutura do Governo Federal assinaram o contrato das novas concessões de rodovias no Paraná. A previsão é de cerca de R$ 44 bilhões de investimentos em obras por parte das concessionárias. O destaque fica por conta das reduções de tarifas nas praças de pedágio já existentes, a criação de novos pedágios, mediante revitalização das estradas, bem como duplicação de vários trechos.

Serão 1.783 quilômetros de duplicação; construção de 11 contornos urbanos (Arapongas, Apucarana, Ponta Grossa, Califórnia, Sul Maringá, Norte Londrina, Nova

Londrina, Itaúna do Sul, Guaíra, Peabiru e Marmeleiro); 253 quilômetros de faixa adicional nas rodovias já duplicadas; 104 quilômetros de terceira faixa para apoio ao trânsito.

O programa de concessões ainda prevê sinal wi-fi em todos os trechos de estradas, câmeras de monitoramento e iluminação em LED; e mais 1.000 obras como viadutos, trincheiras e passarelas. Além disso, a proposta estipula outros R$ 35 bilhões para custos de operação e manutenção das vias.

Redução dos valores atuais

O valor base da tarifa é, em média, 30% menor que o preço aplicado atualmente. De R$ 0,16 por quilômetro rodado cobrados hoje, as rodovias irão para leilão com média de R$ 0,11 por quilômetro. O valor pode sofrer mais desconto com as ofertas da licitação. O governo vislumbra tarifas 50% mais baixas que as atuais.

Além das 27 praças de pedágio já existentes no Anel de Integração, estão previstas 15 novas praças na nova concessão. Confira as localizações:

PR-151, Km 188, próximo ao X município de Sengés;

PR-280, Km 241, próximo ao município de Renascença;

PR-182, Km 510, próximo ao município de Ampere;

BR-376, Km 260, próximo ao município de Califórnia;

BR-163, Km 159, próximo ao município de Lindoeste;

BR-467, Km 89, entre as cidades de Toledo e Cascavel;

BR-163, Km 313, próximo ao município de Mercedes;

BR-272, Km 536, próximo a Francisco Alves;

PR-323, Km 233, próximo a Cianorte;

PR-323, Km 185, próximo ao município de Jussara;

BR-376, Km 60, próximo ao município de Guairaçá;

BR-153, Km 5, próximo a Jacarezinho;

PR-092, Km 290, próximo ao município de Quatiguá;

PR-323, Km 310, próximo a cidade de Umuarama;

No acesso à PR-445, em Tamarana perto de Londrina.

Veja como ficam os novos preços dos pedágios no Paraná

(os ajustes e as novas praças):

Lote 1

Imbituva

Atual: R$ 13,40

Nova: R$ 8,50

Irati

Atual: R$ 13,40

Nova: R$ 8,67

Porto Amazonas

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 9,28

São Luiz do Purunã

Atual: R$ 9,60

Nova: R$ 8,01

Lapa

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 9,08

Lote 2

Jacarezinho

Atual: R$ 24,40

Nova: R$ 8,97

Jacarezinho II

Nova praça: R$ 8,39

Quatiguá

Nova praça: R$ 8,29

Sengés

Nova praça:R$ 5,35

Jaguariaíva

Atual: R$ 8,70

Nova: R$ 7,13

Carambeí

Atual: R$ 11,50

Nova: R$ 8,90

São José dos Pinhais

Atual: R$ 23,30

Nova: R$ 15,36

Lote 3

Sertaneja

Atual: R$ 27,50

Nova:R$ 12,05

Londrina

Nova praça: R$ 9,52

Califórnia

Nova praça: R$ 12,69

Ortigueira

Atual: R$ 12,90

Nova: R$ 11,91

Imbaú

Atual: R$ 12,90

Nova: R$ 11,91

Tibagi

Atual: R$ 12,90

Nova: R$ 11,91

Witmarsum

Atual: R$ 13,80

Nova: R$ 11,91

Lote 4

Jataizinho

Atual: R$ 26,40

Nova: R$ 11,89

Presidente Castelo Branco

Atual: R$ 15,80

Nova: R$ 9,81

Arapongas

Atual: R$ 11,70

Nova: R$ 7,84

Mandaguari

Atual: R$ 11,70

Nova: R$ 7,84

Guairaça

Nova praça: R$ 10,86

Cianorte

Nova praça: R$ 7,01

Jussara

Nova praça: R$ 9,57

Umuarama

Nova praça: R$ 5,95

Francisco Alves

Nova praça: R$ 6,40

Lote 5

Floresta

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 14,49

Campo Mourão

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 11,42

Corbélia

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 13,49

Mercedes

Nova praça: R$ 10,75

Toledo

Nova praça: R$ 7,86

Lote 6

Céu Azul

Atual: R$ 14

Nova: R$ 9,71

Cascavel

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ 9,62

São Miguel do Iguaçu

Atual: R$ 18,30

Nova: R$ 12,68

Laranjeiras do Sul

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ 7,88

Prudentópolis

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 10,89

Candói

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ R$ 8,52

Lindoeste

Nova praça: R$ 11,46

Ampére

Nova praça: R$ 8,62

Renascença

Nova praça: R$ 8,80