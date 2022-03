Após quase dois meses de recuperação no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CRED) da UFPR, uma tartaruga-cabeçuda que estava com lixo no estômago voltou ao mar essa semana. Assista abaixo!

Foto: LEC/UFPR

Segundo a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), o animal foi devolvido em área mais distante da costa, na região ao norte do Parque Nacional do Superagui (PR), próximo à Ilha da Figueira.

“É um momento muito emocionante para a equipe do nosso projeto porque esse animal chegou muito debilitado, com marcas de redes de pesca e defecando lixo”, relatou o médico veterinário Fábio Lima.

Lesões profundas e lixo ingerido

A tartaruga foi recolhida após apresentar lesões profundas na nadadeira direita, na carapaça, barriga, cabeça, pescoço e algumas fraturas, incluindo exposição óssea. Ela recebeu os primeiros tratamentos para a estabilização, passou por raio-X e por procedimentos para facilitar a cicatrização das lesões. Depois disto e dos tratamentos para eliminar o lixo que tinha ingerido, o animal melhorou gradativamente até que foi considerado apto para soltura.

Foto: Reprodução/LEC -UFPR

Animais mortos

Em setembro do ano passado, vários animais marinhos foram encontrados mortos nas praias paranaenses. Tartarugas e pinguins foram recolhidos pelas equipes do Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos e Répteis Marinhos (LEC), do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para tentar descobrir os motivos que os levaram a morte. Infelizmente, muitos desses animais foram encontrados já em fase adiantada de decomposição, o que impediu a autópsia.