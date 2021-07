A taxa de reprodução (Rt) do novo coronavírus no Paraná chegou ao menor índice do ano nesta segunda-feira (12). Segundo dados da plataforma Loft.Science, o Rt médio do estado está em 0,70, o mais baixo entre todas as unidades da federação (ou seja, cada cem pessoas com covid-19 no Paraná podem contaminar outras 70).

A transmissão é considerada em remissão quando o patamar está abaixo de 1, o que já é verificado no Paraná desde o início de julho. Dos outros estados, o que mais se aproxima do Rt do Paraná nesta segunda-feira é o Rio Grande do Norte, com 0,72.

A única unidade federativa que não está com índice abaixo de 1 é Roraima, com Rt exatamente igual a 1. O Rt médio no Brasil nesta segunda-feira é de 0,83.

O último pico de transmissão da covid-19 no Paraná foi em 24 de junho, quando o Rt do estado estava em 1,48. Desde então, a taxa só reduziu. Entretanto, reportagem mostrou que os dados represados podem tirar a confiabilidade do cálculo do índice de transmissão da covid-19 no Paraná.

A própria Loft.Science ressalvou que os cálculos se apoiam nas informações oficiais fornecidas pelas secretarias estaduais de Saúde.