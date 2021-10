O Tribunal de Contas do Estado do Paraná quer explicações de sete prefeituras que apresentaram índice de aplicação da vacina da covid-19 menor que 70% das doses que já receberam. Os dados foram retirados do painel de vacinação do Ministério da Saúde, que é alimentado pelas próprias administrações municipais.

O levantamento foi concluído em 22 de setembro. Na data, as sete prefeituras registravam índices de aplicação entre 61,6% e 69,8% das doses de imunizantes que haviam recebido. A situação dos 399 municípios em relação a esses dados pode ser conferida neste levantamento. O levantamento e o cruzamento de dados foram realizados pela Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização (COSIF) do Tribunal.

No ofício enviado às sete prefeituras, a Comissão de Acompanhamento de Gastos com a Covid-19 reafirma a necessidade de registro diário e de forma individualizada, no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), dos dados referentes à aplicação das vacinas.

Já prevendo eventuais dificuldades de acesso ao sistema pela internet, o Ministério da Saúde recomenda que, quando isso ocorrer, os dados sejam lançados no prazo máximo de 48 horas após a aplicação, para garantir a rastreabilidade dos imunizantes.

MUNICÍPIOS COM ÍNDICE DE APLICAÇÃO ABAIXO DE 70%

Município Doses distribuídas às secretarias municipais de Saúde Doses aplicadas Doses aplicadas X doses distribuídas Ivaté 9.628 5.931 61,60% Santa Mônica 4.677 2.924 62,52% Almirante Tamandaré 151.110 101.242 67,00% Coronel Domingos Soares 10.145 6.881 67,83% Mandaguaçu 30.347 20.891 68,84% Quatro Pontes 5.893 4.094 69,47% Tamboara 6.487 4.528 69,80%

Fonte: Painel de Vacinação – Ministério da Saúde

