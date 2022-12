Previstos no edital de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, a construção de um teleférico com aproximadamente 1,2 km de extensão e a abertura de novas trilhas e mirantes para conhecer as cataratas, bem como outros pontos de interesse do parque começam a ser projetados em 2023.

O anúncio foi feito este mês pelo consórcio Urbia, que iniciou a gestão dia 1º de dezembro e administrará o atrativo turístico paranaense pelos próximos 30 anos. Formado pelas empresas Cataratas SA e Construcap, o consórcio venceu o leilão realizado em março de 2022 para concessão do Parque Nacional do Iguaçu e se comprometeu a investir R$ 500 milhões em infraestrutura no local nos próximos cinco anos.

“Temos o desafio de aumentar a integração dos núcleos de visitação, tornando as experiências mais imersivas dentro do parque e investindo em novas atividades”, afirma o CEO Pablo Mórbis, ao adiantar que o objetivo é dobrar a quantidade de turistas recebida em 2019 — antes da pandemia de Covid-19 —, quando o local contabilizou 2,02 milhões de visitantes.

Para isso, a empresa pretende aumentar as opções de entretenimento disponibilizadas no espaço com novas trilhas de acesso às Cataratas do Iguaçu que ofereçam acessibilidade total e diferentes pontos de contemplação. Os visitantes terão oportunidade de acessar o Rio Iguaçu e conhecer um espaço exclusivo em homenagem a Santos Dumont.

A concessão prevê investimento de 6% da receita do parque em projetos de pesquisa, planos de manejo de espécies e ações de educação ambiental, inclusive dando continuidade às pesquisas realizadas em parceria com o Parque Nacional Iguazú, no lado argentino das cataratas.

Ainda de acordo com o consórcio Urbia Cataratas, iniciativas de integração com os municípios do entorno também serão realizadas, assim como a manutenção de 20% de desconto no valor do ingresso para moradores de 13 municípios da região. Outra novidade para os turistas será a possibilidade de adquirir pacotes especiais para visitas ao parque com duração de mais de um dia.

O teleférico

Área em que teleférico deverá ser construída está marcada em vermelho no mapa. Foto: Reprodução

Um dos projetos que mais chama a atenção é a construção de um teleférico, mas ao contrário do que os mais eufóricos possam projetar, ele não seria exatamente nas quedas d’água mais famosas. A proposta é que o sistema de transporte em cabines e cabos de aço levem os visitantes do Centro de Visitantes até a beira do rio no chamado Núcleo São João.

O local marca o ponto onde o Rio São João desemboca no Iguaçu, alguns quilômetros Rio Iguaçu abaixo. No edital estão relacionados os tipos de teleféricos que podem ser implementados e o modelo usado em Balneário Camboriú é destacado. A ideia é que de início sejam disponibilizadas 17 cabines, com capacidade para até 10 pessoas, totalizando 1000 pessoas por hora. O tempo de implantação varia de 12 a 24 meses.

Uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo

Criado em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu está situado na cidade de Foz do Iguaçu e conta com quase 200 mil hectares, sendo a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região. O espaço conta com o título de Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco desde 1986 e foi eleito uma das Sete Maravilhas da Natureza, em 2011.

O Parque Nacional do Iguaçu protege a biodiversidade da fauna e da flora brasileiras, ajudando espécies ameaçadas de extinção como a onça-pintada e o jacaré de papo amarelo.