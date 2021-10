As fortes chuvas que atingiram as regiões Oeste e Noroeste do Estado na madrugada desta quinta-feira (14) se tornaram o segundo evento climático mais grave já enfrentado pela Copel, atrás apenas do ciclone-bomba registrado na região Leste em junho de 2020. De acordo com a empresa, 330 mil domicílios foram afetados pelo temporal, com a danificação de 321 postes. Até o final da tarde desta sexta-feira (15), 268 mil unidades consumidoras tiveram o serviço normalizado.

Superintendente de Operação da Copel, Francis do Alencar Prado destacou que o mutirão para a recomposição do sistema está exigindo a mobilização de todas as áreas da empresa. “Remanejamos equipes de outras áreas e de outras regiões do Estado para ajudar nos trabalhos. A nossa expectativa é de que até o fim do domingo boa parte das cargas esteja restabelecida”, afirmou.

Na região Oeste, 36 mil domicílios ainda estão sem luz. Jesuítas foi uma das cidades mais atingidas – nove torres de uma linha de alta tensão foram ao chão por causa da força dos ventos. A rede básica de distribuição de energia também foi severamente danificada na região.

“Na linha que fica entre a comunidade Espigão Azul, em Cascavel, e Jesuítas, tivemos um caso com 17 postes quebrados. Temos duas equipes de obras atuando na reconstrução dessas redes”, disse o gerente regional de Manutenção da Copel, André Janiaski.

A dificuldade de acesso às redes danificadas em áreas rurais é outro problema enfrentado pelos técnicos da companhia. Em Francisco Alves, no Noroeste, as duas fontes que chegam ao município, uma por Guaíra e outra por Iporã, tiveram postes quebrados em pontos que não estão permitindo passagem de caminhão.

Para agilizar o serviço, em alguns casos as equipes estão instalando postes de fibra de vidro, mais leves, para facilitar a reconstrução. Casos semelhantes ocorreram também em Cafelândia, Mariluz e Moreira Sales.

A Copel lembra que, em dias de tempestades, deve-se manter distância de situações que possam oferecer riscos, como postes quebrados e fios rompidos. A falta de luz pode ser comunicada pelo site e aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 e pelo WhatsApp 41 3013-8973. Há ainda a opção de enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora

