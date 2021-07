Os dois sentidos da rodovia BR-277, na altura do pedágio em Porto Amazonas, estão totalmente bloqueados após uma tentativa de roubo a um carro blindado de transporte de valores no início da noite desta segunda-feira (12). Houve troca de tiros no local e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.

Como a situação ainda está em andamento, a PRF ainda não tem mais detalhes sobre a ocorrência.

Mais informações em breve.