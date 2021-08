A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) lançou dois editais para contratação de aproximadamente 4 mil funcionários temporários para as escolas estaduais do Paraná. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 1º e 8 de setembro, no site do processo seletivo.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) tem vagas para assistente administrativo (Agente Educacional II) e auxiliar de serviços gerais (Agente Educacional I).

Para assistente administrativo, o requisito mínimo é o ensino médio completo. Já para auxiliar de serviços gerais, é necessário ter ensino fundamental completo ou em andamento. Os candidatos devem ter idade mínima de 18 e no máximo 75 anos incompletos no momento da convocação para a comprovação de títulos.

A avaliação levará em conta escolaridade, cursos de capacitação e diplomas, além de experiência profissional. A classificação final será divulgada após o dia 17 de setembro. Em seguida, os candidatos serão convocados pelos núcleos regionais, por ordem de colocação nas listas de ampla concorrência, ou as de pessoas negras e com deficiência.

A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais, e as vagas são para atendimento nos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Estado, de acordo com a necessidade de substituição em cada um. Os editais podem ser consultados no site da SEED.

O candidato pode se inscrever em até dois municípios de um único núcleo regional, e em até três funções diferentes em cada cidade, desde que preencha os requisitos mínimos exigidos de acordo com o edital. No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá optar por fazer inscrição em até dois setores.

