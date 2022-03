Um acidente com um ônibus na noite de quarta-feira (30), em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná, deixou 10 pessoas mortas e outras 21 feridas. O veículo caiu em uma ribanceira no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria. A rodovia é de pista simples e chovia no momento da queda.

De acordo com Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus transportava mais de 30 passageiros. As pessoas trabalhavam com uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Klabin, em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. Os trabalhadores saíram de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul (MS).

Ainda segundo a PRE, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, antes de sair da pista e capotar. Há relatos de que alguns passageiros tenham sido ejetados do veículo. Equipes de apoio em atendimentos foram chamados e fizeram o resgate dos feridos, que foram encaminhados para hospitais da região.

A Klabin lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.