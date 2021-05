O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) ironizou, nas redes sociais, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso. No microblog de vídeos curtos TikTok, o TRE publicou um vídeo de oito segundos em que insinua que defender a impressão do voto é um pensamento medieval.

No vídeo, que já tem 33,5 mil curtidas, uma jovem cobre o corpo e a cabeça com um lençol, simulando vestimentas da idade média, com um castelo medieval ao fundo. Sobre o vídeo, o seguinte texto: “”Quando a pessoa fala de voto impresso em pleno século XXI”. Na legenda, o TRE ainda reforça que “a urna eletrônica é 100% segura”.

A PEC do voto auditável é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que, em diversas ocasiões, vem declarando que as urnas eletrônicas são suscetíveis a fraudes e insinuando que não venceu as eleições de 2018 já no primeiro turno por conta de problemas nas urnas eletrônicas.

