O deputado federal Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) foi à sala em que a CPI da Covid do Senado faz sua reunião nesta quarta-feira (4) e fez críticas aos trabalhos da comissão, o que levou à interrupção temporária dos trabalhos. O parlamentar é apoiador do governo de Jair Bolsonaro.

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que estava no comando da comissão no ato da “invasão” de Stephanes, disse que o ato será remetido ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A presença de Stephanes foi criticada até pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Os deputados federais têm acesso a todos os ambientes do Senado, assim como os senadores podem comparecer aos da Câmara, mas não têm o direito de participar de sessões, exceto quando especificamente convidados.

