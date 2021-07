A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu nesta quinta-feira (1) as inscrições para o Vestibular de Primavera 2021. Elas seguem abertas até 29 de julho e as provas serão aplicadas no dia 26 de setembro. O processo seletivo é válido para entrada de alunos em 2022. São 725 vagas distribuídas em 39 cursos de graduação.

Nesta edição, as provas serão aplicadas em um só dia, no domingo (manhã e tarde), com intervalo mínimo de duas horas entre uma prova e outra. Devido à pandemia, a Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) manteve o mesmo conteúdo programático e obras literárias da edição anterior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da CPS/UEPG. O valor da taxa de inscrição também foi mantido em R$ 157, que pode ser pago até 30 de julho.

Para a realização do Vestibular de Primavera, a UEPG mantém a aplicação de um rígido Protocolo de Biossegurança, aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde, que respeita o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social.

Em cada local de provas, serão alocados em torno de 250 candidatos para evitar aglomerações antes da entrada escalonada dos candidatos nas salas. “Cada sala terá em média 17 candidatos, respeitando até 50% da capacidade total. A UEPG continuará pensando na saúde e segurança dos candidatos e daqueles que vão atuar na aplicação das provas”, enfatiza Edson Luis Marchinski, coordenador da CPS.

A divulgação do resultado do Vestibular está prevista para 26 de outubro, por meio das redes sociais oficiais da UEPG e do endereço eletrônico da CPS. “Nossa expectativa é de que em setembro boa parte da população já esteja vacinada e então tenhamos um vestibular tão tranquilo quanto foi o vestibular realizado em maio”, finaliza Edson.