Após o cancelamento do concurso da Polícia Civil e do adiamento do vestibular da UFPR, o Núcleo de Concursos da universidade decidiu adiar o concurso da Polícia Civil, que aconteceria no dia 28 de março. As provas do concurso da PM aconteceriam no mesmo dia da nova data do processo seletivo da universidade e por isso o concurso precisou ser adiado.

LEIA TAMBÉM – Vestibular da UFPR tem nova data divulgada após confusão em concurso

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná já foi comunicada de que nova data será divulgada posteriormente no site do Núcleo de Concursos da UFPR.