A Universidade Federal do Paraná comunicou nesta tarde de segunda-feira (22) que pretende adiar a primeira fase do vestibular, que estava prevista para acontecer no próximo domingo (28). De acordo com a universidade, a suspensão das provas acontece pela decisão da substituição da coordenação geral do Núcleo de Concursos.

A nova data da primeira fase do processo seletivo deverá ser divulgada até a próxima quarta-feira (24). O Núcleo de Concursos garante ainda que a data provável para a divulgação do resultado final do vestibular será mantida conforme o edital, no dia 4 de junho de 2021.

A nova data do ensalamento dos/as candidatos/as será divulgada em breve pelo site do Núcleo de Concursos. Todas as informações oficiais também serão publicadas no Aplicativo mobile “+ UFPR (Oficial)”, disponível apenas para Android, na GooglePlay.

A universidade ressaltou em nota que o processo seletivo ocorrerá com a plena garantida da integridade da saúde de todos os candidatos e aplicadores envolvidos.

UFPR troca coordenação do Núcleo de Concursos

O concurso da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que seria realizado neste domingo (21), foi cancelado horas antes da realização. Candidatos de outros estados que viajaram de longe para fazer as provas ficaram indignados. O processo seletivo era organizado pelo Núcleo de Concursos da UFPR. Após o cancelamento, a universidade trocou o coordenador de concursos.