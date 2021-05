A Universidade Federal do Paraná (UFPR) confirmou a realização do seu vestibular 2020/2021 para o próximo dia 18 de julho de 2021, desde que as condições da pandemia nesta data permitam a realização das provas. A data foi fixara com esta ressalva após o pleito ter sido adiado por três vezes por causa da pandemia de covid-19.

O edital foi lançado neste link, do Núcleo de Concursos da UFPR. A prova, que só será realizada se as condições da pandemia permitirem, será composta por 60 questões objetivas e por uma produção de texto. A mudança foi necessária para atender o cenário de restrições sanitárias causadas pela Covid-19.

“Esse contexto de pandemia produz desafios imensos para a realização de concursos. tínhamos anteriormente, em média, três mil colaboradores. Por questões de biossegurança esse número triplicou e teremos que ter perto de 9 mil pessoas trabalhando”, disse Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da UFPR, que destacou um aumento de 28 para perto de 90 locais de aplicação de prova.

Cuidados com a pandemia

A UFPR irá monitorar o andamento da pandemia para a realização da prova. “Estamos trabalhando com a possibilidade de termos possibilidades sanitárias de aplicação da prova e monitorando todos os dias como a situação avança”, disse Alexandre Luis Trovon de Carvalho, coordenador geral do Núcleo de Concursos. Segundo ele, havendo prova, todos os locais de aplicação terão termômetros, álcool gel em todos os locais, salas com número reduzido de candidatos respeitando o protocolo de distanciamento, dois aplicadores de prova por sala.

O vestibular da UFPR 2020/2021

O vestibular será realizado em uma única fase, com uma redução de 30% no número de questões – eram 90 e passam a ser 60 questões. Haverá apenas uma questão de produção textual, valendo 30% da nota total, no modelo de texto dissertativo argumentativo. Segundo a pró-reitora de Graduação e Educação Profissional, professora Maria Josele Bucco Coelho, todo o esforço tem sido feito para que sejam usadas as mesmas diretrizes de vestibulares anteriores, mantendo o padrão e adequando o processo para uma única fase.