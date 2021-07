Cerca de 39 mil estudantes que se inscreveram para o vestibular 2020/2021 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) farão as prova neste domingo, a partir das 14h. Por conta da pandemia de covid-19, o Núcleo de Concursos (NC-UFPR) aumentou o número de locais de provas, ampliou as cidades de aplicação e a quantidade de profissionais trabalhando. os 39 mil candidatos disputam uma das 5.383 vagas para os cursos da UFPR e 70 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná.

As provas ocorrem em Curitiba, Maringá, Palotina, Toledo, Jandaia do Sul e Matinhos. “As restrições causadas pela pandemia, além de exigirem uma logística complexa, alocando mais locais e pessoal para a aplicação de provas, também influenciaram o próprio formato da prova. Este processo difere de qualquer outro anteriormente realizado. A formulação e a aplicação da prova foram totalmente redesenhadas a fim de garantir que o candidato aprovado ingresse o mais breve possível na UFPR”, diz o professor Alexandre Trovon de Carvalho.

O NC-UFPR adotou um Protocolo de Biossegurança, produzido em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Os candidatos deverão obrigatoriamente usar máscaras e ter, no mínimo, uma reserva para troca. Boca e nariz precisam estar totalmente cobertos pela máscara, que deve estar bem ajustada ao rosto. Além de máscara de proteção, os aplicadores de provas utilizarão face shields. Tanto candidatos, quanto aplicadores terão a temperatura aferida para ter acesso aos locais de prova e álcool gel disponível em vários pontos. O distanciamento social será respeitado.

Os locais de prova serão higienizados, especialmente mesas, cadeiras, maçanetas, corrimãos e interruptores. Os ambientes serão mantidos com ventilação natural, com janelas e portas abertas. Por isso, candidato, capriche na blusa, pois o frio promete ser intenso neste domingo por causa de um forte massa de ar polar que se aproxima do paraná.

Comprovante de ensalamento

O NC-UFPR antecipou e já publicou o comprovante de ensalamento, na última sexta-feira, dia 9 de julho, que estava previsto para quarta-feira, 14. Clique aqui para acessar.

Resultado vestibular UFPR 2020/2021

A data prevista para divulgação do resultado do vestibular, tanto dos cursos da UFPR quanto do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná, é 9 de setembro.

O registro acadêmico dos aprovados será realizado de forma remota. As datas e informações serão divulgadas posteriormente, em edital próprio. O início do ano letivo de 2021 está marcado para o dia 20 de setembro.