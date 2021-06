O pagamento 5ª e última parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 começa a ser realizado a partir desta segunda-feira (21) e segue até sexta (25). O vencimento depende do dígito final da placa do veículo.

Devido ao agravamento da pandemia de covid-19 no começo no ano, o governo estadual adiantou em um mês o vencimento das parcelas. A decisão ocorreu em março e os últimos três pagamentos tiveram seus prazos adiados – a 3ª, que deveria ser paga em março, teve seu prazo postergado para abril, e assim sucessivamente até a 5ª e última parcela, neste mês.

O parcelamento em cinco meses foi uma novidade no pagamento do imposto neste ano. Até 2020, o parcelamento máximo era de três meses.

Calendário de pagamento do IPVA 2021

Último número da placa 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 e 2 22/04/2021 18/05/2021 21/06/2021 3 e 4 23/04/2021 18/05/2021 22/06/2021 5 e 6 26/04/2021 20/05/2021 23/06/2021 7 e 8 27/04/2021 21/05/2021 24/06/2021 9 e 0 28/04/2021 24/05/2021 25/06/2021

Como pagar o IPVA 2021 no Paraná?

Desde o ano passado, os contribuintes não recebem mais o boleto para efetuar o pagamento. Para emitir a guia, é preciso acessar o site www.fazenda.pr.gov.br/ipva. Tenhaem mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Apenas com o número do Renavam também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop.

A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.