Um grave acidente durante a instalação de uma torre de alta tensão da Copel na área rural de Santa Terezinha do Itaipu matou um homem e deixou três feridos nesta quarta-feira (14). Os quatro homens estavam trabalhando na instalação quando a estrutura não aguentou o peso dos equipamentos e cedeu.

Em nota oficial, a Copel lamentou o acidente que envolveu os quatro trabalhadores e disse que vai ser colocar ao lado dos profissionais e das famílias para oferecer todo suporte necessário.

“A Copel lamenta profundamente o acidente ocorrido com eletricistas que trabalhavam na renovação de uma torre de distribuição em alta tensão na linha ‘Foz do Iguaçu Norte – Medianeira’ nesta quarta-feira, 14 de setembro, em Santa Terezinha de Itaipu, que alimentará de energia uma nova subestação a ser localizada em São Miguel do Iguaçu. A Copel já se colocou ao lado dos profissionais e das suas famílias para oferecer todo o suporte nesta hora de dor e preocupação e está avaliando a fatalidade junto à empresa contratada para identificar a causa do acidente, de maneira a evitar que se repita.”