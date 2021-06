O Paraná atingiu nesta segunda-feira (14) ocupação de 97% nas UTIs SUS exclusivas para a Covid-19. É a pior marca desde o final de março. Das 1.990 unidades ativadas, 1.921 estão em uso – sobram 69. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, há 6.045 internados com suspeita ou confirmação da doença. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com o documento, foram contabilizados mais 2.684 casos de coronavírus – 2.416 de junho e os demais retroativos a meses anteriores. Com isso, o total de infectados chegou a 1.146.320 desde o início da pandemia – 805.154 já recuperados da enfermidade. Há ainda 2.793 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultados de testes de laboratório para confirmar ou descartar o diagnóstico.

Também foram somados mais 73 óbitos causados pela Covid-19, elevando para 28.049 o número de mortes no estado. As vítimas mais recentes são 25 mulheres e 48 homens, com idades de 29 a 89 anos. Os óbitos ocorreram de 30 de janeiro a 14 de junho de 2021.