O governo do Paraná colocou no ar um vacinômetro para levar à população os números atualizados sobre a imunização contra a covid-19 no estado. As informações sobre quantas doses já foram aplicadas podem agora ser encontradas na página principal do site da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Clicando no quadro, o usuário ainda tem acesso a dados pormenorizados. É possível filtrar as informações por regionais ou municípios. O monitor inclui o número de paranaenses imunizados, quantas vacinas foram distribuídas e aplicadas, tanto na primeira como na segunda dose. Com esse acesso em tempo integral aos dados da vacinação, os números diários não serão mais publicados no boletim epidemiológico.

Imagem do monitor de vacinação no Paraná. Foto: Reprodução/Sesa