O Grupo Heineken está recrutando profissionais nas áreas de vendas, comercial, logística e distribuição em Curitiba e mais cinco cidades do Paraná. As atribuições, assim como os requisitos e as etapas do processo seletivo, variam de acordo com a posição de interesse: vendedores, promotores de venda, supervisores de operação logística, ajudantes de entregas, motoristas, entre outros.

Os candidatos interessados poderão se inscrever por tempo indefinido, até que todas as vagas sejam preenchidas. Os candidatos interessados podem se inscrever diretamente no site de carreiras da companhia.

“Estamos em busca de novos talentos que estejam dispostos a contribuir ativamente para o nosso negócio. Hoje, o Brasil é uma das principais operações da nossa companhia globalmente e, por isso, estamos otimistas com o futuro e prontos para continuar construindo essa história de sucesso com dedicação, respeito e foco nas pessoas”, comenta Raquel Zagui, Vice-Presidente de Recursos Humanos do Grupo Heineken.

Após passarem por todas as etapas de seleção, os aprovados terão início imediato e contarão com benefícios como salário compatível com o mercado, vale-refeição ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida e descontos em produtos do Grupo Heineken.

Serviço

Vagas abertas – Grupo Heineken

Link para inscrição

Áreas: Vendas, Comercial, Logística, Distribuição

Cidades com vagas disponíveis: Lapa (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Cambé (PR), Londrina (PR), Curitiba (PR).