O mercado de tecnologia segue aquecido na busca por profissionais: há vagas abertas, em diferentes posições, em mais de 20 empresas e startups. Confira todas as oportunidades da semana abaixo. Há vagas para trabalho remoto e também, oportunidades no Paraná, confira!

Trybe

A Trybe, escola de tecnologia que oferece formação de alta qualidade em programação, anuncia abertura de mais de 100 vagas para trabalho remoto, de diferentes senioridades (júnior / pleno / sênior) e início imediato. Cerca de 50% das vagas são destinadas ao time de instrução da edtech. O dia a dia envolve a condução de aulas ao vivo, produção, curadoria e revisão dos conteúdos lecionados, entrevistas de validação do conhecimento, além de plantões diários, para que estudantes possam tirar dúvidas sobre os conteúdos do curso. Candidaturas pelo site.

Méliuz

O Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, está com vagas abertas em diversas áreas, entre elas: Tecnologia e Produto, Estratégia e Growth, Marketing, Operações, Comercial, Recursos Humanos, Administrativo e Financeiro. As oportunidades são para diferentes níveis de senioridade e remotas, pessoas de todo o Brasil podem se candidatar. Para se cadastrar, basta acessar o site da empresa, na área “Trabalhe Conosco”.

Grupo CyberLabs

O Grupo CyberLabs está com mais de 30 vagas de emprego para atuação no modelo de trabalho home office e início imediato. Há posições para diferentes níveis de experiência, de júnior a sênior, sendo que as oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Desenvolvimento, Gente e Gestão, Growth, Marketing e Produto, Cibersegurança, Financeiro, Qualidade e UX Design. A empresa busca candidatos de todos os perfis e de qualquer localização do Brasil. Candidaturas pelo site.

Market4u

O market4u, maior rede de mercado autônomo e inteligente do Brasil e da América Latina está com 51 vagas em aberto: 25 na área de TI/desenvolvedor, 5 para o comercial, 10 em Reabastecedor, 2 nas áreas de RH, jurídico, financeiro, edição de vídeos e mais 3 em marketing. A empresa participa do Great Place to Work, busca soluções para que o ambiente de trabalho fique mais leve. A startup está localizada em Curitiba/PR, mas com operações próprias também em São Paulo, tem quase mil unidades franqueadas em outras cidades. Os candidatos interessados em ocupar uma dessas vagas mencionadas podem mandar seu currículo para o e-mail: talentos@market4u.com.br.

Abstartups

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups), uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o desenvolvimento de startups, está com sete vagas abertas para as áreas de TI, Marketing, Customer Success e Web Designer As vagas estão temporariamente remotas por conta da pandemia, mas depois será presencial em São Paulo, na região da Vila Olímpia. Para mais informações e se cadastrar, clique aqui.

PagBrasil

A PagBrasil, fintech brasileira líder no processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo, está com oportunidades para Desenvolvedores Full Stack Pleno, SDR Pré-Vendas Internacional e SDR Pré-Vendas Nacional, além do Banco de Talentos aberto para a recepção de currículos. As vagas são para Porto Alegre e os interessados podem se candidatar aqui.

Group Software

A Group Software, empresa que fornece soluções tecnológicas para shoppings, imobiliárias e condomínios, está com mais de 30 oportunidades de emprego nas áreas de Backoffice, Mercado, Sucesso do Cliente e Tecnologia. Mais informações podem ser encontradas no link.

VExpenses

Para aqueles que querem iniciar a carreira, buscam sua primeira experiência de trabalho ou novas experiências em áreas diferentes, o VExpenses, plataforma que automatiza a gestão de despesas dos funcionários com agilidade e segurança, está com 1 vaga aberta para trabalhar como Business Development Representative (BDR). Os interessados podem se candidatar pelo link.

Melhor Envio

O Melhor Envio, plataforma‌ ‌de‌ ‌cotação‌ ‌e‌ ‌geração‌ ‌de‌ ‌fretes‌ ‌que‌ ‌oferece‌ ‌condições‌ ‌mais‌ ‌competitivas‌ ‌para‌ ‌quem‌ ‌vende‌ ‌pela‌ ‌internet, está com 14 vagas em aberto para as seguintes áreas: Devops Engineer Pleno, Back-end Pleno, Designer Lead, Analista de Recrutamento e Seleção, Data Engineer Junior, Data Engineer Pleno, Auxiliar de Suporte Operacional e Logística, Product Designer Junior, Product Designer Pleno, Product Manager Pleno, Atendimento – Melhor Ponto (São Paulo), UX Writer, Auxiliar de Relacionamento Comercial e Customer Success Júnior. Todas as vagas são para modelo home office, com exceção da oportunidade para o Melhor Ponto, em São Paulo. As pessoas podem se candidatar pelo link.

Konduto

A Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, está com seis vagas em aberto para diferentes funções, como Analista de Dados Sr, Analista de Integração, Product Manager (PM), Pessoa Líder de Prevenção a Fraude, Analista de Prevenção a Fraude e Dev Backend Pleno. Os interessados podem saber mais sobre as oportunidades e se candidatar pelo link.

Beep Saúde

A Beep Saúde, healthtech 100% brasileira que oferece serviços de saúde a domicílio, criou o programa Beep Code para contratar profissionais em início de carreira que desejam trabalhar na área de tecnologia da startup. As inscrições ficam abertas até o dia 01/09/2021 e os candidatos que quiserem participar do processo de seleção devem ter acima de 18 anos e disponibilidade para trabalhar em tempo integral em um dos estados que a companhia está localizada: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal ou Paraná. Candidaturas pelo site.

Pandhora

A Pandhora, gestora de fundos de investimentos quantitativos, está com quatro vagas em aberto para funções como Analista Sênior de Gestão, Analista Sênior de Risco, Portfolio Manager e Analista Pleno de Operações. Os interessados podem ter mais informações e se candidatar pelo e-mail: vagas@pandhora.com.

Getrak

A Getrak, provedora de tecnologia para rastreamento do Brasil com foco em big data e fornecimento de infraestrutura para empresas de rastreamento veicular, voltada para o mercado B2B, está com 6 vagas em aberto: Tech Lead, Dev Fullstack, Dev BackEnd Sr, CyberSecurity Pl, Dev BackEnd Pl.

Nvoip

A Nvoip, startup de telecomunicações que oferece para pequenas e médias empresas uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API, está com 11 vagas abertas para estágio e efetivos para Juiz de Fora (MG). As vagas são para analista de banco de dados, desenvolvedor Java pleno, desenvolvedor reactJS pleno, estágio em criação de conteúdo, estágio em marketing, consultor comercial jr, estágio telecom, líder de sucesso do cliente, estágio em eventos, estágio em social media e estágio comercial. Os interessados podem se candidatar através do link.

Bloxs Investimentos

A Bloxs Investimentos, plataforma pioneira em investimentos alternativos no Brasil, que tem como objetivo aproximar os investidores individuais a projetos da economia real, está com seis vagas em aberto nas áreas Sales Development Representative (SDR), Mobile Developer – Pleno/Sênior, Front End, Analista de Operações Estruturadas e Designer Gráfico. Os interessados podem enviar e-mail para jobs@bloxs.com.br com a vaga desejada.

Sólides

A Sólides, startup que oferece uma plataforma completa de recrutamento e seleção, com People Analytics e Gestão Comportamental, possui 33 vagas em aberto para cargos como engenheiro de dados; Desenvolvedor(a) Ruby On Rails – Pleno; Analista de QA Pleno; Desenvolvedor React.js sênior e pleno; estagiário de marketing (Customer Succss); Product Manager; Product Manager Senior; Analista de QA senior; Especialista de R&S; Desenvolvedor Ruby On Ralls Sênior; Social Media Sênior, dentre outros. Os interessados podem se candidatar por meio do link.

SGA TI em Nuvem

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, está com uma vaga em aberto para consultor de pré-vendas, que terá como atribuição compreender o cenário de cada cliente e propor novas soluções para os desafios reais. O candidato precisa ser graduado em tecnologia, ter certificações preferencialmente Microsoft, ter experiência com pré vendas de soluções de Datacenter e Digital, conhecimento em soluções de Cloud (IaaS, SaaS e PaaS) com um dos principais players de Cloud do mercado (Google Cloud, Azure ou AWS) e inglês intermediário. Os candidatos podem se inscrever pelo link.

Showkase

A Showkase, plataforma que proporciona inteligência para os negócios de forma simples e integrada a todos os canais digitais, está com oito vagas em aberto para as funções de Growth Marketer | Daigitl Strategist; Social Media Analyst; Marketing Digital | Conteúdo | Inbound Marketing; UX/UI Designer | Product Designer; Consultor comercial; Engenheiro de Software Fullstack Pleno (Com Background em Java); Estagiário de desenvolvimento de software e Estagiário de Marketing. Os interessados podem enviar e-mail para: rh@showkase.com.br

Sambatech

A Sambatech, empresa que tem como propósito levar o conhecimento a todos os cantos do país desenvolvendo soluções de tecnologia, está com 15 vagas abertas para cargos como Pessoa Estagiária de Desenvolvimento Fullstack, Pessoa Estagiária de Inbound Qualification (IQ), Pessoa Desenvolvedora Mobile IOS Swift Pleno/Sênior, Pessoa Desenvolvedora – Full Cycle | NodeJs – React – AWS, Especialista Frontend React, UX/UI Designer, Analista de Requisitos Júnior, Agile Master Sênior, Quality Assurance, Analista de Projetos, Pessoa Executiva de Vendas Sênior, Pessoa Desenvolvedora Fullstack – NodeJS/ReactJS, Pessoa Desenvolvedora Mobile – React Native Pleno, Pessoa Programadora BackEnd NodeJs e Pessoa Desenvolvedora Mobile Pleno – Android (Kotlin). Mais informações sobre as vagas e como se candidatar no link.

Cloudez

A Cloudez é uma empresa de Cloud Hosting que organiza e automatiza as atividades operacionais de agências e prestadores de serviços digitais, desde a hospedagem cloud até cobranças, para obter eficiência, gerar mais receita e aumentar seu diferencial junto aos clientes. No momento está com duas vagas abertas, uma para UX Designer e outra para estágio em Data Science. Para os interessados em cadastrar seu currículo no banco de talentos da empresa é só acessar esse link.

SalesFarm

A SalesFarm é a primeira plataforma que terceiriza a força de vendas por meio de um software e tem como objetivo conectar empreendedores a vendedores, sendo a primeira plataforma de Sales as a Service do Brasil. Ao todo são 21 vagas abertas para profissionais de vendas para as seguintes posições: BDR (Business Development Representative) – Pré-vendedor; SDR (Sales Development Representative) – Pré-vendedor e Closer (Vendedor). Para se inscrever, só acessar aqui.

Cidadania4u

A Cidadania4u, é uma empresa especializada em cidadania europeia de forma transparente e prática, está com vagas abertas, na modalidade 100% remota. As vagas são para as área de Sales Development Representative e Inside Sales. As vagas são efetivas e contam com benefícios (Assistência médica, odontológica e vale-refeição). Para mais informações sobre a vaga e se cadastrar, clique aqui.

Nvoip

A Nvoip, startup de telecomunicações que oferece ao mercado uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API para pequenas, médias e grandes empresas. está com 11 vagas disponíveis para as funções de estágio em Arquitetura de Software; estágio em desenvolvimento; desenvolvedor Front End Júnior; desenvolvedor Back End Java Jr; professor de inglês; analista de Banco de Dados; estágio em Qualidade de Software; estágio Administrativo e Financeiro; estágio Recursos Humanos; estágio comercial e estágio Sucesso do Cliente. Os interessados podem se candidatar pelo link.

