Explosões em galerias de esgoto no bairro Porto dos Padres, em Paranaguá, no Litoral do Estado, assustaram moradores no início da tarde desta segunda-feira (1º). Em alguns pontos do bairro, um “rio de fogo” chegou a se formar e bueiros chegaram a registras explosões, causando espanto entre a vizinhança. Não há registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou-se com o vazamento de combustível na galeria pluvial. Foram acionadas equipes de diferentes quarteis de Paranaguá, nos bairros Costeira e Nilson Neves, para atender os locais das explosões.

Foram utilizados três caminhões de combate à incêndio para controlar a situação. No final da tarde desta segunda-feira, a situação já havia sido controlada pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes dos bombeiros estão realizando medições dos níveis de explosividade nas imediações do bairro que foi afetado, para encontrar outros possíveis pontos passíveis de explosão.

Vazamento de combustível em rede pluvial de Paranaguá. Foto: reprodução / vídeo.

O Corpo de Bombeiros e representantes do Instituto Água e Terra (IAT) e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Paranaguá estão reunidos para definirem as próximas ações a possíveis ocorrências futuras.