Por causa agravamento da pandemia de covid-19 no Paraná, o governo estadual postergou em um mês o vencimento das parcelas vincendas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A Secretaria da Fazenda já havia autorizado o pagamento do IPVA deste ano em até cinco parcelas mensais, a partir de janeiro. Até então, o parcelamento máximo era de três meses.

Agora, as três parcelas restantes de 2021 terão seus prazos adiados em um mês. Assim, a terceira parcela, que deveria ser paga em março, terá seu prazo postergado para abril, e assim sucessivamente até a quinta e última parcela, em junho.

Novo calendário de pagamento do IPVA 2021 no Paraná

3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 22/04/2021 18/05/2021 21/06/2021 23/04/2021 19/05/2021 22/06/202 26/04/2021 20/05/2021 23/06/2021 27/04/2021 21/05/2021 24/06/2021 28/04/2021 24/05/2021 25/06/2021