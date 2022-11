O tempo fechou no litoral do Paraná no final da tarde e noite desta segunda-feira (31). Em Matinhos, os ventos sopraram forte e a força deste fenômeno, partindo do mar para a terra, fez com que toneladas de areia fossem esparramadas pelas calçadas e rua da Avenida Atlântica.

+ Leia mais: Quarta (2) é feriado do Dia de Finados; veja o que abre e fecha em Curitiba

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as estações de Guaratuba e Paranaguá registraram ventos máximos perto dos 50 km/h durante a noite (rajadas contínuas durante boa parte do período).

As imagens feitas de drone pelo fotógrafo Almir Alves mostram como o cenário mudou após os ventos fortes.

Veja o vídeo a seguir!

Numa faixa de 6,3 km, entre os balneários de Praia Grande e a praia central de Caiobá, milhões de toneladas de areia foram despejados para alargar a faixa útil dessas praias. O serviço de engorda e revitalização da orla ainda está em curso, com a construção de espigões para ajudar a manter o material dragado, bem como a reconfiguração do calçamento e paisagismo de toda a área.