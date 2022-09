O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nove mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (09). A investigação apura uma possível ocorrência de crime conhecida como “rachadinha“, que é supostamente praticado por uma vereadora de Foz do Iguaçu, na região Oeste do Estado.

A partir da operação chamada “Tudo pela causa”, o Ministério Público investiga se a agente pública, em conjunto com pessoas de seu contato íntimo, incluindo a polícia civil, teriam exigido o repasse de partes dos vencimentos de assessores nomeados em seu gabinete, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

LEIA TAMBÉM:

>> Claudia Silvano manda recado aos postos de combustíveis de Curitiba

>> Preso em flagrante por descumprir protetiva é encontrado morto em delegacia

Todas as ordens judiciais foram cumpridas em Foz do Iguaçu, nas residências dos investigados, incluindo também os gabinetes da parlamentar e do diretor jurídico da Casa Legislativa, na Secretaria de Bem Estar Animal – órgão vinculado ao Poder Executivo Municipal – e na sede de uma associação voltada à manutenção de animais resgatados.

As medidas foram autorizadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu e buscam o recolhimento de aparelhos de telefone celular, documentos, computadores, valores em espécie e eventuais objetos ilícitos em poder dos investigados que possam auxiliar nas apurações que buscam desvendar crimes contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação deflagrada foi acompanhada por representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).