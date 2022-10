Um avião da empresa aérea Latam que partiu de Santiago, no Chile e que deveria pousar na tarde da quarta-feira (26) no Aeroporto Silvio Pettirossi, de Assunção, no Paraguai, foi parar em Foz de Iguaçu, na região Oeste do Paraná. Ao retornar do Brasil para Luque, na Grande Assunção, onde está o aeroporto da capital paraguaia, voltou a enfrentar mau tempo e sofreu danos com a tempestade. Assista abaixo ao vídeo gravado por um passageiro, durante a forte turbulência.

A aeronave deveria ter pousado em Luque às 17h25 de quarta-feira, porém, devido à situação meteorológica, o voo desviou para o Leste do país e pousou em Foz de Iguaçu, onde permaneceu por algumas horas. O voo, então, seguiu de volta para o destino final programado e sob condições ainda piores, que horas antes tinham impedido o pouso em Assunção.

O comandante da aeronave chegou a declarar emergência, mas o aparelho com 48 passageiros pousou em segurança, noticiou o jornal ABC Color. Conforme a imprensa paraguaia, o avião pousou sem um motor funcionado, com o para-brisas quebrado pelo granizo e com o radome (“nariz”) destruído.

Em um vídeo gravado por um passageiro, que registrou a situação, é possível que as pessoas a bordo gritam, assustadas com a violenta turbulência.

Passageiros e tripulação estão bem

Procurada, a Latam Airlines Paraguai informou, por meio de nota, que na última quarta-feira (26), o voo LA1325 (Santiago-Assunção) enfrentou condições climáticas severas. “A aeronave fez um pouso de emergência em Assunção sem intercorrências às 23h09 (hora local). Tanto os passageiros quanto a tripulação estão bem“.

A Latam Airlines Paraguai também declarou que se solidariza com os clientes que passaram por essa situação. A empresa não deu detalhes sobre os danos sofridos pela aeronave.

