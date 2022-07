Imagens de uma câmera de segurança (assista abaixo) mostram o momento dos disparos de arma de fogo na festa de aniversário do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos. Um policial penal federal bolsonarista invadiu a festa na noite de sábado (9), em Foz do Iguaçu, no Paraná, discutiu com Arruda e em seguida, houve troca de tiros entre eles. Marcelo morreu após ser baleado.

LEIA TAMBÉM:

>> Petista é morto a tiros em festa de aniversário no Paraná; partido cita crime de ódio

>> Políticos repercutem o assassinato de petista em festa de aniversário no Paraná

>> Duas apostas de Curitiba ficam a uma dezena de ganhar milhões na Mega-Sena

Informações iniciais também apontavam a morte do bolsonarista, mas a Polícia Civil do Paraná informou, na tarde deste domingo (10), que o policial Penal Federal está internado em Foz do Iguaçu. “Jorge José Guaranho, que matou o guarda municipal Marcelo Arruda, não está morto. Ele está internado no hospital, em leito de UTI e foi autuado em flagrante”, informou a polícia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Marcelo cai baleado na perna e, depois, reage atirando contra o policial Penal Federal Jorge Jose da Rocha Guaranho, por entre as mesas do local da festa. Guaranho tentava fugir correndo, mas também cai. Também nas imagens, dois homens aparecem e chutam o policial penal já caído no chão.

Investigação

Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos em festa temática a favor do PT quando Jorge José da Rocha Guaranho passou em frente ao local de carro e afirmou “aqui é Bolsonaro”. Houve discussão e Guaranho disse que retornaria.

Segundo as testemunhas, Marcelo então foi ao seu carro e pegou sua arma. Depois, Guaranho retornou e houve troca de tiros.

Marcelo era guarda municipal e tesoureiro do partido. Ele foi candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu nas eleições de 2020.

A Polícia Civil do Paraná, em nota, disse que “a Delegacia de Homicídios está apurando o caso para maiores esclarecimentos da motivação do crime”.

Nota de pesar da Prefeitura de Foz do Iguaçu

A Prefeitura de Foz do Iguaçu emitiu nota de pesar pela morte de Marcelo, que era GM (Guarda Municipal) na cidade. Ele era da primeira turma da corporação, onde atuava há 28 anos.

No texto, prefeito Chico Brasileiro agradece pela dedicação e comprometimento do servidor com o município, “o qual nestes 28 anos de funcionalismo público defendeu bravamente, tanto atuando na segurança como na defesa dos servidores municipais”.

À reportagem, o prefeito diz que a vítima sempre teve uma conduta de respeito ao trabalho em seus 28 anos na Guarda. “O que mais nos chama atenção é uma lição que traz uma reflexão a todas as autoridades e à sociedade sobre a intolerância”. Segundo ele, deve haver um pacto contra a intolerância que afeta o país.

Marcelo também era diretor da executiva do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi).

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Jove se aceita casar com Juma Cara e Coragem Alfredo pergunta se Joca é pai de Lou Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”