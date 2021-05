A Polícia Civil do Paraná investiga um caso de maus tratos a um cachorro. A situação aconteceu em Cascavel, norte do estado. O delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, recebeu um vídeo em que mostra um homem fornecendo maconha para um cachorro comer. Um homem e uma mulher, suspeitos do crime, já foram identificados pela polícia.

“Identificamos as pessoas no veículo, documentamos por meio de um boletim de ocorrência, confeccionamos um laudo médico veterinário demonstrando que fornecer maconha ao animal acaba sendo extremamente tóxico, podendo levar até a morte desse animal. Encaminhamos todo esse procedimento para a delegacia local de Cascavel, para fins de apurar a prática de maus tratos aos animais”, revela o delegado Matheus Laiola.

O crime de maus tratos a animais pode ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda.