O atropelamento de pelo menos 20 capivaras deixou a população de Apucarana, no Norte do Paraná, revoltada. O caso foi registrado no Parque Jaboti, próximo a barragem. Um motorista ainda não identificado acelerou sobre a manada de capivaras, deixando um animal morto e diversos, entre eles filhotes, feridos.

O delegado chefe do Meio Ambiente no Paraná, Mateus Laiola, divulgou o vídeo em seu perfil nas redes sociais para tentar identificar o criminoso.

Veja o vídeo!

As imagens foram feitas por um servidor da prefeitura que passava no local. Ele postou os vídeos das redes sociais. “Ontem a noite 05 de outubro me deparei com uma cena que aparentemente me chamou a atenção pela beleza das capivaras… porém um carro que estava vindo na direção delas não diminuiu a velocidade (mesmo tendo uma faixa elevada) e acabou por atropelar os animaizinhos. Infelizmente não consegui pegar a placa e ele(a) não parou o carro e hoje cedo quando fui correr vi que tinha uma morta na beira da ponte. É preciso mais cuidado e respeito nas vias públicas, o Jaboti é um local para prática de atividade físicas, com animais silvestres e uma baita FAIXA ELEVADA que alguns motoristas (Se podemos chamar de motoristas) não respeitam… #muitotriste #lamentável #faltaderespeito”, diz o post.

Segundo as primeiras informações, o veículo que atropelou os bichinhos era um Tiggo 5x e as forças policiais de Apucarana estão mobilizadas para identificar o motorista. As imagens foram feitas por um servidor da prefeitura que passava pelo local. “É inadmissível o que ocorreu e que também foi filmado por um servidor da prefeitura, que chegou a gritar com o motorista”, comentou o prefeito Junior da Femac, ao portal TN Online.

Ainda durante a noite a Guarda Municipal interditou o trânsito no local para a passagem das capivaras. Quem tiver informação de quem é o motorista, ligar para a DPMA (41) 3251-6200. O anonimato é garantido..