Nesta segunda-feira (22), a Assembleia Legislativa discutiu sobre o cancelamento do Carnaval 2022 no Paraná. O assunto entrou discussão depois que o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do governo, apresentou um requerimento solicitando providências para promover o cancelamento do carnaval em todo o estado. O documento foi endereçado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

“É evidente os tristes efeitos do Carnaval 2020 para nosso país e para o nosso Estado, evento que maximizou o número de mortes por causa da proliferação do novo coronavírus. Entendo que estamos vivendo um momento muito importante para a manutenção da queda da taxa de mortalidade e de contaminação no Paraná, que não pode ser interrompida”, justificou o deputado em seu requerimento.

LEIA TAMBÉM:

>> Lojas que vendem fogos de artifício são fiscalizadas em Curitiba. Artefatos com barulho são proibidos

>> Concessionária da BR-277 entre Curitiba e Litoral faz balanço de 24 anos de pedágio

O deputado Cobra Repórter ressalta ainda que conscientização e responsabilidade são palavras de ordem para o momento devido ao aumento do número de casos em países da Europa, da Ásia, da África com fechamento de fronteiras e lockdown, medidas restritivas que devemos, por precaução, lutar para que não sejam novamente tomadas em solo paranaense.

“Pedimos o cancelamento do Carnaval do ano que vem e uma ampla campanha de conscientização que atinja toda a população paranaense. Peço para todos um pouco mais de paciência, para que continuemos com o distanciamento social, intensificando o uso de máscaras e demais medidas sanitárias até que nossa população esteja totalmente imunizada com 3 doses. A proliferação do vírus precisa estar totalmente controlada em solo paranaense, sendo afastada a possibilidade de novas cepas. Isso tudo para o bem das crianças nas escolas, de nossos idosos, para o bem da retomada econômica financeira, enfim para a garantia do futuro de nossas famílias. Conscientização e responsabilidade são os objetivos do meu requerimento”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Web Stories