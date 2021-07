Aos pés da Serra do Mar, Morretes encanta por sua natureza preservada, seu ambiente histórico e sua gastronomia. O turismo é, atualmente, o maior setor gerador de emprego e renda no município. A Mata Atlântica abriga espécies únicas da fauna e da flora, algumas só encontradas nesse bioma.

Para valorizar esse tesouro natural, estimular ainda mais o turismo de natureza e engajar a comunidade na conservação, a Prefeitura de Morretes lança a campanha para escolha da Ave Símbolo do município, em parceria com o Observatório de Justiça e Conservação.

Uma ave símbolo é agregada aos símbolos oficiais do município. Mais do que criar uma identidade, conecta a população com o meio ambiente, por meio de um exemplo, nativo, conhecido e reconhecível. Vários países têm sua ave símbolo oficializada, bem como unidades da federação e também diversos municípios brasileiros.

A escolha será aberta ao público, por meio de uma votação on-line. A seleção das espécies foi feita pelos ornitólogos Raphael Sobania e Fernando Costa Straube e pelo guia de observação de aves Luciano Amaral Breves.

A ideia da campanha é mobilizar a população de Morretes e os apaixonados pela Grande Reserva Mata Atlântica para a consulta pública. Após a votação, será encaminhado um Projeto de Lei para a Câmara Municipal para oficializar a escolha da Ave Símbolo da cidade.

“Além de valorizar nosso bioma, esta iniciativa posiciona Morretes como um Município que reconhece a importância da conservação do meio ambiente e incentiva o turismo de natureza através da observação de aves (birdwatching), uma atividade essencial para aproximar e sensibilizar as pessoas de questões relacionadas à proteção da natureza , afirma o Prefeito de Morretes, Sebastião Brindarolli Junior.

Os critérios para selecionar os candidatos levaram em consideração a beleza das aves e a presença comum dessas espécies em Morretes, raras de serem vistas em outros locais. As cinco espécies que estão na disputa são:

Tucano-de-bico-preto

Pica-pau-de-cabeça-amarela

Surucuá-grande-de-barriga-amarela

Saíra-militar

Bonito-lindo

Todos os registros das aves foram feitos na área de abrangência do município, em 2021, pelo fotógrafo e ornitólogo Raphael Sobania.

“Há um contexto ambiental e turístico muito forte envolvendo a campanha para uma cidade como Morretes. O município está inserido no meio da Floresta Atlântica e ter uma ave símbolo que venha da biodiversidade nos brasões da cidade dá uma visibilidade grande a essa vocação natural de uma economia sustentada no turismo.

Muitas portas podem ser abertas com o turismo de observação de aves. A atividade traz um retorno econômico expressivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o birdwatching gera mais de US$ 40 bilhões por ano, mais do que o agronegócio brasileiro”, enfatiza o ornitólogo Raphael Sobania.

Sobania acrescenta que as espécies escolhidas para a campanha não estão ameaçadas de extinção, pelo contrário, são comuns de serem observadas em Morretes e na redondeza. “Mas as cinco aves são difíceis de serem vistas em outros lugares. É importante também ressaltar a beleza da plumagem. São espécies lindíssimas”.

O prazo para votação vai do dia 15 de julho ao dia 31 de agosto de 2021, para que já na próxima primavera possamos celebrar a Ave Símbolo de Morretes.

“Engajar a população em uma campanha como essa, que envolve o reconhecimento da fauna local, é muito importante por diversos fatores, a começar pela educação ambiental. Quando se divulga uma ou várias espécies, como aqui, você faz com que a população entre em contato com esses exemplares da fauna e passe a respeitar, conhecer e criar um sentimento de pertencimento à região. Também é importante para que as pessoas entendam, desde cedo, que preservando, o turismo vem. Morretes possui uma paisagem e uma exuberância espetaculares, comparáveis aos melhores destinos turísticos do mundo. Mas isso precisa ser valorizado. Essa campanha também é uma forma de valorizar o turismo e as espécies nativas que existem na região”, ressalta Giem Guimarães, diretor executivo do Observatório de Justiça e Conservação.

A votação será feita online, por meio do formulário disponível no link https://bit.ly/campanha-morretes

Observe aves à distância!

Está em outra cidade mas gostaria de acompanhar um pouco mais sobre as aves da campanha? O guia Luciano Amaral Breves, que levou nossa equipe para fotografar os candidatos, faz transmissões ao vivo, direto de seu quintal, no pé da Serra do Mar. Confere lá no site www.ornithos.com.br e depois volta para votar no seu candidato preferido.