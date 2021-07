O frio no litoral do Paraná apresentou uma madrugada de sexta-feira (30) com temperaturas baixas e geada, pode acreditar. Em Guaraqueçaba, a pequena cidade litorânea apresentou zero grau, um recorde desde a implantação da estação meteorológica há dez anos. Já em Matinhos, a geada deixou carros e grama branquinhos no começo da manhã. A capital registrou mínima de -0,6º C nas primeiras horas do dia.

Outra cidade do Litoral que tem estação meteorológica é Guaratuba. O munícipio registrou a mínima de 5º C. Um pouco acima do recorde de frio registrado em 2013: 4,5º C. Em Paranaguá a mínima foi de 5, 5º C, também bem próximo do frio recorde de 2013, quando os termômetros marcaram 4,8º C.

Tratando de recorde, treze cidades apresentaram a menor temperatura de 2021. General Carneiro registrou mínima de -7,3ºC, a mais baixa do Estado. Além disso, as estações apontaram para Altônia (1,1ºC), Antonina (2,8ºC), Baixo Iguaçu (-1,7ºC), Cerro Azul (-2,5ºC), Cornélio Procópio (2,0ºC), Foz do Iguaçu (-1,8ºC), Guaíra (-0,9ºC), Guaratuba (5,0ºC), Lapa (-3,6ºC), Paranaguá (5,5ºC), Pinhais (-2,7ºC), Santa Helena (-2,3ºC) e União da Vitória (-3,9ºC).

Também foram registradas temperaturas abaixo de zero em Assis Chateaubriand (-1,1ºC), Cambará (-0,5ºC), Campo Mourão (-2,7ºC), Capanema (-1,7ºC), Cascavel (-1,7ºC), Clevelândia (-1,6ºC), Colombo (-3,1ºC), Francisco Beltrão (-0,7ºC), Guarapuava (-4,3ºC), Inácio Martins (-3,7ºC), Irati (-1,7ºC), Jaguariaíva (-1,1ºC), Laranjeiras do Sul (-0,6ºC), Marechal Cândido Rondon (-1,9ºC), Palmas (-2,9ºC), Palotina (-3,3ºC), Pinhão (-3,7ºC), Ponta Grossa (-3,3ºC), Telêmaco Borba (-1,7ºC) e Toledo (-3,8ºC).

Frio no Paraná

O declínio das temperaturas é resultado de uma massa de ar polar que avançou pelo Paraná e que deve mantê-las baixas até o fim de semana. “A diferença de resfriamento em relação aos outros dias desta semana é que nesta sexta-feira houve pouco vento, então a sensação térmica está muito mais próxima ou condizente com os valores apresentados pelos termômetros”, explicou Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.