No próximo domingo, 6 de março, o Jockey Plaza Shopping realiza um evento especial direcionado para o público autista na pista de patinação no gelo e no parque de obstáculos Vikings no Gelo. Das 9h às 11h, horário que o shopping ainda não está aberto ao público geral, o empreendimento recebe as crianças e suas famílias, com 280 vagas gratuitas, mediante inscrições pelo app PODI, disponível em IOS e Android.

“Uma organização diferenciada, para garantir maior conforto e silêncio, sem música ou ruídos de limpeza, decoração na simbologia do autismo e muito carinho nessa recepção especial garantem uma manhã de muita diversão e inclusão”, afirma a gerente de marketing, Michelle Cirqueira. Cada participante poderá aproveitar a pista e o parque de obstáculos por 30 minutos. Após a brincadeira, será oferecido um lanche especial aos participantes.

Democrático e atento às necessidades de toda a sociedade, o Jockey Plaza adotou como prática que em toda atração infantil que traz ao shopping a cada bimestre, sempre realiza uma edição especial exclusiva às famílias de autistas. “Os autistas podem ter dificuldades de interação social e são sensíveis a alguns barulhos, o que limita a participação em grandes eventos infantis nas condições normais do shopping”, lembra Michelle.

O Vikings no Gelo é a maior pista de patinação no gelo já instalada em Curitiba, com aproximadamente 350 metros quadrados, e está no shopping pelo terceiro ano. É equipada com todos os acessórios de segurança necessários para garantir a diversão de crianças e adultos, com instrutores capacitados para orientação e apoio para os iniciantes. Ao lado da pista, um parque de obstáculos, com diversas opções de atividades para os pequenos, entre elas bolha inflável, trilha, pula-pula e escalada radical.

Para crianças menores de cinco anos

A pista de patinação é direcionada para maiores de 5 anos e, para crianças de 2 a 5 anos, a atração oferece um passeio de Big Ice Car, um trenó guiado pelos instrutores no qual a criança vai sentada em um divertido passeio pelo gelo, sendo obrigatório o acompanhamento de um responsável legal. O parque de obstáculos recebe crianças de até 12 anos. Os equipamentos compartilhados seguem os protocolos de higiene, com todas as medidas de segurança, distanciamento e constante higienização das áreas comuns.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor fixo de R$13, por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

Serviço: Vikings no Gelo edição exclusiva para autistas

Quando? Dia 6 de março – domingo

Horário: das 9h às 11h

Inscrições: app PODI, disponível em IOS e Android

https://www.podiapp.com.br/

Instagram: @podiapp e @jockeyplazacuritiba