Esta terça-feira (03) está sendo novamente de filas no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui, em Curitiba. A vacinação nesta terça-feira é para nascidos em 1988, gestantes e puérperas (que tiveram bebês há até 45 dias) com declaração médica para a vacina. Por volta das 8h30, a fila saia do Pavilhão da Cura e chegava perto de uma ponte existente no parque, nas proximidades da BR-277. É importante ressaltar que são 21 pontos de vacinação espalhados pela cidade, conforme lista abaixo.

Nesta segunda-feira (02) pessoas que estavam na fila apontavam uma espera de até quatro horas para ter a o tão esperado imunizante contra a covid-19.

A imunização contra covid-19 é de extrema importância, pois a cidade ainda registro óbitos pela doença. Segundo boletim mais recente, são 5,943 casos ativos em Curitiba e dez mortes foram registradas na segunda-feira.

Quem pode se vacinar nesta terça-feira (03)

– Nascidos em 1988

– Gestantes puérperas (que tiveram bebês até 45 dias atrás), com 18 anos ou mais

Locais da vacinação

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

8 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

9- US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

10 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

11 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

12 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

13- US – Trindade

R. Roraima, 1790 – Vila Oficinas

14 – US Tapajós

R. André Ferreira Camargo, 188 – Xaxim

15 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

16 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

17 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

18 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

19 – US Oswaldo Cruz

R. Pedro Gusso, 3749 – CIC

20 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

21 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700