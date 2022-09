A Polícia Militar do Paraná dá explicações sobre o caso que chocou Curitiba nesta terça-feira. Dyegho Henrique Almeida da Silva matou a ex-companheira e depois tirou a própria vida.

O policial abordou o carro da ex-companheira na Rua Chile, próximo do cruzamento com a Rua Francisco Nunes, por volta das 17 horas. Ele atirou contra o veículo, enquanto a mulher dirigia, e entrou dentro do carro.

Franciele Cordeiro e Silva, morta pelo ex-companheiro Dyegho Henrique Almeida da Silva, já tinha procurado a polícia para denunciar o soldado da Polícia Militar por estar sendo ameaçada e perseguida.