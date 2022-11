A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou 16 cachorros em situação de maus-tratos nesta semana em São José dos Pinhais e Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A primeira ação contou com o apoio do Instituto Fica Comigo. A PCPR chegou até os animais após uma denúncia anônima. No local, em São José dos Pinhais, os cães encontrados tinham sarna, pulgas, carrapatos e vermes, e se alimentavam com restos de comida.

Os animais foram levados para o instituto, onde foram examinados e estão aguardando adoção. O indivíduo responsável não foi localizado até o momento.

Na segunda ação, os policiais civis resgataram outros cachorros em um canil clandestino, em Colombo. Os animais encontravam-se em situação precária e sem vacinação. O indivíduo responsável aceitou doar os cães e será ouvido na delegacia da PCPR.

DENÚNCIAS?

As denúncias podem ser feitas em todo o Paraná através do 197, da PCPR, e 181, do Disque-Denúncia. Em Curitiba e Região Metropolitana, as denúncias também podem ser feitas diretamente à equipe de investigação pelo número (41) 3251-6200.