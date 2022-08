O presidente Jair Bolsonaro (PL) brincou que vai “dar um beijo no Bonner hoje” ao comentar sobre sua preocupação com a entrevista que dará nesta noite de segunda-feira (22) ao Jornal Nacional, da Rede Globo.

O comentário de Bolsonaro foi gravado pelo ministro das Comunicações do Governo Federal Fábio Faria e postado no perfil oficial do ministro no Instagram. Faria comenta no vídeo, “olha a cara do presidente preocupado hoje com o JN”. Bolsonaro então retira o olhar do celular e ri do comentário: “opa, hahaha”.

O presidente é o primeiro candidato a presidente da série de sabatinas que serão realizadas durante esta semana no Jornal Nacional. Cada candidato será entrevistado por 40 minutos, ininterruptos.