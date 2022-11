Em vídeo postado nas redes sociais nesta quarta-feira (2), por volta das 19h40, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que os manifestantes desocupassem as rodovias bloqueadas em protestos antidemocráticos. Desde o último domingo (30), após as eleições, vários pontos de estradas federais e estaduais estão tendo bloqueios totais e parciais.

No vídeo, Bolsonaro diz que os bloqueios prejudicam a economia e pede que seus apoiadores respeitem o direito de ir e vir das pessoas, conforme consta na Constituição.

“Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa, eu também estou tão triste quanto você, mas temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações, são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. Ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil […], mas tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Tá lá na constituição. E nós sempre tivermos dentro dessas quatro linhas […]. Então, quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas […]”, disse Bolsonaro em trecho da postagem no Twitter.

Veja o vídeo postado na íntegra no Twitter

– Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

Só no Paraná, pelo menos 20 pontos de bloqueios foram registrados até as 18h desta quarta-feira (2). Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar trabalham para desobstruir os bloqueios, seguindo ordem judicial do Superior Tribunal Federal.