A citação de um poema de Paulo Leminski (1944-1989) pelo ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) durante o anúncio de sua pré-candidatura ao Senado causou indignação entre os familiares do artista.

Em mensagem à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a poeta e tradutora Alice Ruiz, viúva de Leminski, critica o gesto.

“É um acinte essa pessoa usar as palavras do Paulo para se promover. O Paulo Leminski jamais concordaria com isso”, afirma Alice Ruiz.

Na terça-feira (12), ao discursar durante entrevista coletiva e confirmar a sua intenção de concorrer pelo estado do Paraná, Moro citou os versos de “Incenso Fosse Música”.

“Como disse uma vez o poeta paranaense, o grande Paulo Leminski, ‘isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além’. Queremos a grandeza do Brasil e do nosso Paraná. Esse é o objetivo dessa jornada. Nada, nada vai nos deter”, afirmou o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro.

O anúncio do ex-juiz ocorre após as tentativas fracassadas de se viabilizar como pré-candidato ao Palácio do Planalto e de transferir seu domicílio eleitoral para São Paulo.

No mês passado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) considerou irregular a transferência do título de eleitor de Moro para a capital paulista, impedindo que ele dispute qualquer cargo no estado.

Em entrevista na semana passada à Folha de S.Paulo, o ex-juiz afirmou que havia uma “tentação” para concorrer ao Senado pelo Paraná e que, se eleito, tem o plano de se tornar líder da oposição em eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Espero que isso não aconteça, mas, no caso de uma vitória do ex-presidente Lula, é natural que eu me coloque na oposição para liderar uma resistência necessária a políticas públicas indesejáveis em relação ao país e também ser uma voz no Congresso em favor da integridade e do combate à corrupção”, afirmou na ocasião.