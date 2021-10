Um relato feito pelo pastor Alexandre Gonçalves está viralizando nas redes sociais. O religioso estava viajando com a família em um motorhome (veículo equipado com cozinha, banheiro etc.) quando decidiu parar para descansar e recebeu a inesperada visita do ex-presidente Michel Temer (MDB).

“Coisas inusitadas que ocorrem quando estamos em retiro na estrada”, contou. “Em viagem de retiro com a família com nossa van motorhome, paramos em uma rua tranquila em São Paulo capital para dormirmos e depois seguir viagem. Alguém bate à porta da van e pergunta quem estava ali.”

“Já pronto a me apresentar a fim de excluir temores alheios, abro a porta, dou de cara com o ex-presidente Michel Temer!”, surpreendeu-se. “Apresento-me e explico que ficaria apenas uma noite ali. Eu estacionei na frente da casa dele! Tirei a foto, pois sem ela ninguém acreditaria nessa aleatoriedade.”

Só que não parou por aí. “Fecho a porta e depois de uns 30 a 40 minutos, ele bate à porta da van de novo”, contou. “Quando eu abro a porta, ele diz: ‘Trouxe um lanche para vocês!’. Sanduíche, suco, refrigerante, iogurte, doce de leite, etc.”

“O que posso concluir desse encontro aleatório?”, comentou o pastor, que também é policial rodoviário federal. “Não temos nenhuma similaridade política, ideológica ou religiosa talvez. Mas, somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e é isso que nos torna semelhantes. Ali, ele era um homem comum, preocupado com uma van desconhecida estacionada em frente a sua residência.”

Viajante estacionou sem saber na frente da casa do ex-presidente Michel Temer. Foto: Divulgação.

“E depois, ao ver que havia uma família ali, quis ser gentil, nos dando um lanche”, prosseguiu. “Somos todos humanos e como tal, devemos respeito ao nosso semelhante, independente de suas ideias, religião ou convicção política. Jamais esqueçamos disso. É isso que nós torna humanos de fato.”

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do ex-presidente confirmou o encontro casual. Relatou que Temer estava chegando em casa quando percebeu o motorhome e, ao ver que o veículo parecia que ficaria ali por algum tempo, foi lá perguntar se estava tudo bem.

Após conhecer o pastor e sua família e ao perceber que eles iriam passar a noite ali por segurança, Temer e sua mulher, Marcela, resolveram preparar um lanche para os novos vizinhos, que ele levou na sequência. Ele afirmou que ao sair cedo para uma viagem, no dia seguinte, o motorhome já havia deixado o local.

A assessoria disse ainda que o relato que está viralizando nas redes foi publicado de forma espontânea pelo pastor, e que o ex-presidente não havia comentado nada até então.

