O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) declarou, na manhã desta quarta-feira (5), apoio ao nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

“Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu FHC no Twitter.

